Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Арктическом экономическом совете объяснили интерес Азии к Арктике 

RT на русском + ещё 1 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте рассказал о причинах заинтересованности стран Азии во взаимодействии с другими странами в Арктическом регионе.
«Интерес Азии в Арктическом регионе возрос за последние пять лет, если взглянуть на Китай или Южную Корею, Японию и даже Сингапур и Индию. Я думаю, что мы просто не можем забывать о проблеме климата. Всё потому, что изменение климата, которое оказывает влияние на Арктику, также вызывает и реакцию в виде муссонов или засухи и так далее… Это одна из причин интереса Азии», — сказал он.
Кроме того, Ваурасте отметил и ресурсный потенциал Арктики, который также является причиной заинтересованности стран в регионе.
Лауреат Нобелевской премии мира, профессор университета Тушия Риккардо Валентини рассказал о важности международного взаимодействия для сохранения экологии Арктики.
По его словам, ежедневные загрязнения во всём мире, в частности, выбросы пластика, оказывают влияние на ситуацию.
RT на русском: последние новости
В WikiLeaks раскрыли масштабную шпионскую операцию в отношении Ассанжа В штабе Зеленского прокомментировали появление ролика с фурой Депутат Рады заявил, что у Украины «нет шансов» вступить в НАТО
Комментарии
В мире , Азия , Экология , Китай , Южная Корея , Сингапур , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»445
В срочном порядке: Литва отозвала посла из России1
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине17
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез20
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин3
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение