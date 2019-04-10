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В Арктическом экономическом совете объяснили интерес Азии к Арктике 

RT на русском + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте рассказал о причинах заинтересованности стран Азии во взаимодействии с другими странами в Арктическом регионе.
«Интерес Азии в Арктическом регионе возрос за последние пять лет, если взглянуть на Китай или Южную Корею, Японию и даже Сингапур и Индию. Я думаю, что мы просто не можем забывать о проблеме климата. Всё потому, что изменение климата, которое оказывает влияние на Арктику, также вызывает и реакцию в виде муссонов или засухи и так далее… Это одна из причин интереса Азии», — сказал он.
Кроме того, Ваурасте отметил и ресурсный потенциал Арктики, который также является причиной заинтересованности стран в регионе.
Лауреат Нобелевской премии мира, профессор университета Тушия Риккардо Валентини рассказал о важности международного взаимодействия для сохранения экологии Арктики.
По его словам, ежедневные загрязнения во всём мире, в частности, выбросы пластика, оказывают влияние на ситуацию.
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В мире , Азия , Экология , Китай , Южная Корея , Сингапур , Япония
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