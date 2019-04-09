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«Гвалт устроили»: Лукашенко о реакции на слова об украинских выборах 

Газета.Ru + ещё 14 17 часов назад
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал бурную реакцию по поводу его заявлений о выборах в Украине, сообщает "БелТА".
"Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?", — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что люди начали утверждать, что он поддерживает президента Украины Петра Порошенко.
"Как будто Порошенко у меня друг, а [Владимир] Зеленский враг", — посетовал Лукашенко.
Политик добавил, что Зеленского напрасно "дубасят" из-за того, что он является актером по профессии.
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В мире , Конфликты , СНГ , Петр Порошенко , Александр Лукашенко
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