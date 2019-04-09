«Гвалт устроили»: Лукашенко о реакции на слова об украинских выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал бурную реакцию по поводу его заявлений о выборах в Украине , сообщает "БелТА". "Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?", — отметил Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что люди начали утверждать, что он поддерживает президента Украины Петра Порошенко "Как будто Порошенко у меня друг, а [Владимир] Зеленский враг", — посетовал Лукашенко. Политик добавил, что Зеленского напрасно "дубасят" из-за того, что он является актером по профессии.