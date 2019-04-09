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Организаторы назвали дату официальных дебатов Порошенко и Зеленского 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости/Reuters
Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что официальные дебаты кандидатов в президенты Украины должны состояться 19 апреля в студии, остальное — это ток-шоу.
Ранее кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Владимира Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В этот же день, в соответствии с законом о выборах президента, запланированы теледебаты кандидатов на Общественном телевидении.
"Мы с вами понимаем, что речь идет о строгом формате и жестких правилах и условиях того, что Татьяна (глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук — ред.) называет именно дебатами. Мы готовы проводить. После этого мы готовы предоставить кандидатам возможность более свободного, скажем так, вне официальных дебатов и государственных средств, провести то, что можно назвать ток-шоу", — заявил Аласания.
Он также сказал, что 19 апреля в 20.00 начнется трансляция дебатов независимо от того, придут ли кандидаты в студию.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Зеленский и Порошенко.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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