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«Концепция поменялась»: Путин пропал с плакатов Порошенко 

Рамблер + ещё 38 42 минуты назад
Президент России Владимир Путин «пропал» с агитационных плакатов украинского коллеги Петра Порошенко. На это в своем фейсбуке обратил внимание украинский журналист Иван Яковина.
Во вторник в Киеве появились билборды с Порошенко и Путиным, глядящими друг другу в глаза, и надписью «21 апреля. Решающий выбор!».
21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов, в который вышли Порошенко и актер Владимир Зеленский.
После размещения плакатов с Путиным Порошенко был раскритикован рядом политологов за использование образа российского президента, а также за то, что подразумевал, что Зеленский является его «агентом».
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10 апреля в предвыборном штабе Порошенко объяснили, что билборды иллюстрируют задачу президента Украины — «смело смотреть в глаза» Путину и «защищать» от него страну.
Между тем минувшей ночью на Украине начали размещать другие агитационные плакаты Порошенко. От предыдущих они отличаются лишь отсутствием Путина.
«Бац! Концепция поменялась. Интересно выслушать версию (штаба Порошенко. — Прим. ред.)», — написал Яковина.
Комментарии28
В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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