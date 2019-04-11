«Концепция поменялась»: Путин пропал с плакатов Порошенко

Во вторник в Киеве появились билборды с Порошенко и Путиным, глядящими друг другу в глаза, и надписью «21 апреля. Решающий выбор!».

21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов, в который вышли Порошенко и актер Владимир Зеленский

После размещения плакатов с Путиным Порошенко был раскритикован рядом политологов за использование образа российского президента, а также за то, что подразумевал, что Зеленский является его «агентом».

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10 апреля в предвыборном штабе Порошенко объяснили, что билборды иллюстрируют задачу президента Украины — «смело смотреть в глаза» Путину и «защищать» от него страну.

Между тем минувшей ночью на Украине начали размещать другие агитационные плакаты Порошенко. От предыдущих они отличаются лишь отсутствием Путина.