Польша посчитала стоимость зависимости от России

Уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский убежден, что его страна потеряла от 11,5 до 23 миллиардов евро в течение 17 лет (с 2001 по 2018 годы). Причиной этого стала российская монополия на поставку газа. Такие данные озвучило Polskie Radio.

Наимский заявил, что перед Польшей стоит задача эффективного использования угля, ветра, солнца, воды и небольшого количества природного газа, то есть собственных энергетических ресурсов.

В своей речи он также затронул вопрос расширения терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце, а также упомянул проект строительства нового плавучего терминала в судоверфи Гданьска.

В Польше также реализуется проект Baltic Pipe. Впервые о нем стало известно зимой прошлого года. Газопровод должен соединить польское побережье и Данию. Магистраль прокладывают по дну Балтийского моря. После завершения строительства ее подключат к газотранспортной сети Норвегии. Это должно произойти в 2022 году.