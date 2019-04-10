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Польша назвала цену зависимости от России 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Из-за зависимости от России, являющейся монопольным поставщиком газа, Польша потеряла с 2001 по 2018 год от 11,5 до 23 миллиардов евро, передает Polskie Radio слова уполномоченного представителя правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.
По мнению Наимского, задача Польши в том, чтобы эффективно использовать собственные энергетические ресурсы, — это уголь, немного природного газа, ветер, солнце и вода.
Он также напомнил, что сейчас идет расширение терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце, реализуется проект Baltic Pipe, а также запланировано строительство плавучего терминала сжиженного природного газа в Гданьской судоверфи.
О намерении Польши построить Baltic Pipe сообщили в феврале 2018 года. Газопровод должен протянуться от польского побережья в Данию по дну Балтийского моря, а затем подключиться к норвежской газотранспортной сети. Как ожидается, он заработает в 2022 году.
По нему, в частности, планируется транспортировать газ, добытый на норвежском месторождении Tommeliten Alpha, долю в котором приобрела польская государственная газовая компания PGNiG, в рамках заявленной стратегии по увеличению добычи газа за приделами страны.
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