Дарига Назарбаева не планирует баллотироваться в президенты Казахстана

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Дарига Назарбаева не планирует выставлять свою кандидатуру для участия в выборах президента республики. Об этом во вторник сообщила казахстанскому информационному агентству Tengrinews помощник Назарбаевой Сауле Мустафаева.

"Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться", — сказала Мустафаева.

55-летняя Назарбаева 20 марта единогласно избрана председателем Сената путем тайного голосования среди депутатов палаты. Ранее она занимала пост председателя комитета по международным делам , обороне и безопасности Сената. Дарига Назарбаева является старшей дочерью первого президента Казахстана — лидера нации Нурсултана Назарбаева

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Предыдущие президентские выборы также прошли в Казахстане досрочно — 26 апреля 2015 года. Тогда 97,75% электората проголосовало за Нурсултана Назарбаева. 19 марта 2019 года Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день бывший глава Сената Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны.