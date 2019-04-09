Ляшко назвал кандидатов в президенты Украины пигмеями

"Мы удивляемся, почему мы так живем, почему не видим перспективы. Потому что измельчали эти кандидаты. Потому что это пигмеи, которые соревноваться могут только анализами. Именно поэтому, ни я, ни моя команда не поддерживает ни одного из кандидатов. Никого, из тех кто сегодня есть, мы не поддерживаем", — сказал Ляшко, выступая во вторник в Верховной раде.

По его мнению, текущие выборы на Украине превратили в цирк и профанацию.

"Кандидаты, которые претендуют на то, чтобы руководить 45-миллионной страной, чем они соревнуются? Не программами, не идеями, не путем развития, а у кого какие анализы. Вы мне расскажите, какая разница людям, которые сидят без работы и зарплат?", — подытожил он.

Олег Ляшко также баллотировался на этих выборах в президенты Украины. Он был одним из тех немногих кандидатов, кто вел реальную предвыборную кампания по всей стране. Тем не менее, несмотря на все усилия, по итогам первого тура он оказался лишь седьмым с результатом 5,48%.

Лидеры гонки — шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко — получили соответственно 30,24% и 15,95% голосов.

После завершения первого тура Зеленский обратился с инициативой к Порошенко провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский", а также пройти медицинские тесты на наличие наркотиков и алкоголя в крови. Тот согласился.