Конец эпохи «Дикого интернета»: британцы решили создать аналог Роскомнадзора

Британское правительство решило создать независимый регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз, который займется отслеживанием информации в соцсетях, поисковиках и даже на файлообменниках. Об этом сообщает Business Insider.

По задумке властей, регулятор будет контролировать распространение «вредного контента». Этот термин включает в себя материалы, связанные с сексуальным насилием, разжиганием ненависти и терроризмом, а также секс-переписки с несовершеннолетними и материалы о самоповреждениях.

Business Insider отмечает, что из-за намерений властей дни эпохи «Дикого интернета» могут быть сочтены.

Издание отмечает, что британские разработки, получившие название «первых в мире законов о безопасности в сети», совпали по времени с глобальным давлением на американские технологические компании: власти требуют от них предотвратить появление в Сети пропаганды терроризма, разжигания ненависти и описания самоповреждений. В это же время лидеры Кремниевой долины, в том числе Марк Цукерберг , тоже призывают к регулированию интернета.

Регулятор, который предлагает создать Департамент по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Великобритании, получит право назначать крупные штрафы и привлекать должностных лиц к ответственности за несоблюдение любых новых законов. Штрафы могут достигать миллиардов долларов для крупнейших компаний.

Кроме того, новые правила обяжут компании минимизировать распространение дезинформации во время выборов.

«Интернет может быть блестящим средством объединения людей по всему миру, но компании слишком медлили с защитой пользователей, особенно детей и молодежи, от вредоносного контента. Пришло время действовать по-другому», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По ее словам, интернет-компании должны нести ответственность за свои платформы, чтобы восстановить доверие общественности.

BI отмечает, что пока предложения британского департамента не оформлены окончательно, в конечном итоге закон может выглядеть «совершенно иначе».

Представители некоммерческой организации Coadec, лоббирующей в Британии интересы стартапов, заявили, что чрезмерно строгое регулирование может сказаться на небольших фирмах, у которых нет денег и влияния Facebook или Google . По мнению Coadec, планы властей могут только укрепить технологических гигантов, а не наказать их.