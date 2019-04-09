Корреспондент (Украина): зачем в Сербии готовят революцию

Корреспондент (Украина) . Оппозицию практически безоговорочно поддерживает Запад, а в качестве инструмента разогрева протестных настроений используются оппозиционные СМИ. На субботу, 13 апреля, сербская оппозиция анонсировала «революцию» против президента страны Александра Вучича. Однако главная цель протестов — лишить Россию ключевого союзника на Балканах, полагает автор издания. Оппозицию практически безоговорочно поддерживает Запад, а в качестве инструмента разогрева протестных настроений используются оппозиционные СМИ.

Слово «революция» в Белграде воспринимается неоднозначно — очень многие сербы помнят, что так назвали свержение Слободана Милошевича через год после натовских бомбардировок Югославии.

Собственно, именно «бульдозерная революция» в октябре 2000 года считается началом цикла цветных революций на постсоциалистическом и постсоветском пространстве. Однако для Сербии результаты нелегитимной смены власти стали особенно болезненными: прекратил существование сам «проект Югославия» (после провозглашения независимости Черногории в 2006-м), а потеря Косово и Метохии стала практически необратимой.

Поэтому в последние десятилетия сербские политики, даже самые радикальные, все же отдавали предпочтение борьбе на электоральном поле, а не на улицах. К примеру, нынешняя широкая оппозиционная коалиция «Союз за Сербию» стала продолжением избирательной кампании блока экс-мэра столицы Драгана Джиласа «Белград решает, люди побеждают» на выборах Скупщины Белграда в марте 2018-го. Он занял второе место, получив 18,9%, голосов и стал главной оппозиционной силой столицы Сербии. При этом уже тогда свою кампанию Джилас сосредоточил на критике Вучича, чья Сербская прогрессивная партия получила 45% голосов избирателей.

Официально оппозиционная коалиция из девяти партий была провозглашена 2 сентября 2018 года, а уже 28 сентября она выдвинула ультиматум государственной телерадиокомпании Сербии — выделить минимум 30 минут эфира каждый день, пригрозив в случае неисполнения «радикальными действиями». Как по заказу, 23 ноября был избит один из руководителей «Союза за Сербию», лидер «Левых Сербии» Борко Стефанович. Вскоре в Белграде состоялось собрание оппозиционной общественности под лозунгом «Стоп окровавленным рубашкам», на котором впервые прозвучали призывы к общему бойкоту режима Вучича и массовым уличным протестам.

С 8 декабря 2018 года каждую субботу в Белграде проходят уличные акции протеста, которые неоднократно заканчивались столкновениями с полицией. При этом Джилас является одним из руководителей всех протестов, и 16-17 марта именно он вместе с лидером патриотического движения «Двери» Бошко Обрадовичем изображал штурм телевидения Сербии и блокаду президентского дворца. А на 13 апреля в Белграде и других городах Сербии назначены очередные демонстрации протеста, которые оппозиционеры провозгласили революцией против режима Вучича.

Нагнетание напряженности идет с обеих сторон. К примеру, Обрадович заявил: «Мы должны рассмотреть все формы гражданского неповиновения, я имею в виду прекращение занятий в вузах и школах, блокаду дорог и забастовки по всей Сербии». В виде своеобразного асимметричного ответа в популярной провластной газете «Политика» было опубликовано интервью экс-главы ГРУ , генерал-полковника Федора Ладыгина с призывом к властям Сербии подавить массовые протесты в стране по примеру подавления волнений на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989-м. Кроме того, местные таблоиды стали разгонять информацию о том, что акция оппозиции специально назначена на 13 апреля, потому что в этот день в 1941-м гитлеровские войска заняли Белград. И хотя власти Сербии ожидают от демонстрантов провокаций в стиле штурма телерадиоцентра, никаких усиленных мер безопасности не предпринимается: Вучич контролирует не только правоохранительные органы , но и немногочисленные структуры, которые могут оказать им силовое сопротивление — организации футбольных фанатов.

При этом оппозиционеры отказываются от парламентских форм борьбы. Во время недавнего визита в Вашингтон и встречи с заместителем госсекретаря США Мэтью Палмером Джилас заявил, что в сложившихся условиях сербская оппозиция не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, которые Вучич готов объявить уже в июне. Более того, он считает, что «на таких выборах могут быть тысячи инцидентов, а возможно, и жертв». Это вызвало крайне негативный резонанс в Сербии, большинство местных СМИ напомнили, что даже протесты против Милошевича в октябре 2000 года обошлись без жертв.

Как и 19 лет назад, сербскую оппозицию практически безоговорочно поддерживает Запад, а в качестве инструмента разогрева протестных настроений используются оппозиционные СМИ. Но если в 2000-м это была только телерадиокомпания Б92, то сейчас акции «Союза за Сербию» поддерживает созданный экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом мощнейший медиахолдинг: популярный новостной канал № 1 (эксклюзивный партнер CNN), телеканалы «Гранд», «Ультра» и «Спортклуб», а также компания кабельного телевидения SBB.

Однако внешнеполитические предпочтения сербов радикально отличаются от медийных.

Исследование «Западные Балканы: между Востоком и Западом», результаты которого были обнародованы в феврале, продемонстрировало: самым высоким доверием среди граждан Сербии пользуется Россия (60%), на втором месте — Китай (56%), и лишь на третьем месте, с 27%, — Европейский союз , с которым Сербия ведет переговоры о вступлении. Далее следуют Объединенные Арабские Эмираты (23%) и Турция (17%), при этом США доверяют лишь 15% сербов, а НАТО — и вовсе 4% опрошенных.

Хотя Вучича на Западе постоянно упрекают в пророссийскости — в первую очередь из-за того, что Сербия не присоединилась к санкциям против РФ, — на самом деле президент пытается использовать тактику «ласковый теленок двух маток сосет». В этой политике он продолжает традиции многовекторной политики Иосипа Броз Тито, с поправкой на существенно уменьшившуюся по сравнению с Югославией территорию страны. К примеру, он так и не выполнил своих обещаний предоставить дипломатический статус персоналу Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, созданного для реагирования на чрезвычайные ситуации в Сербии и других странах Балканского региона. При этом еще в феврале 2016-го, когда Вучич был премьером, парламент страны ратифицировал соглашение с НАТО, предоставляющее персоналу альянса свободу передвижения по сербской территории, доступ ко всем объектам, а главное — дипломатический иммунитет, в том числе для грузов.

Есть еще одна, хоть и не высказываемая официально, возможная претензия к президенту Сербии — непризнание российского статуса Крыма. В интервью телеканалу «Россия 24» 29 марта 2019-го сербский лидер в очередной раз пояснил, что признание Крыма частью России может быть использовано западными странами в качестве причины для отказа Сербии в правах на Косово. При этом позиция РФ в последнем вопросе является однозначной, и во время визита в Белград Путин подчеркнул: Россия выступает за «достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения по косовскому урегулированию на основе резолюции 1244 СБ ООН » (предусматривающей суверенитет Сербии над Косово при широкой автономии края — прим. авт.). Этот визит продемонстрировал и принципиальное различие в сотрудничестве Запада и РФ с Сербией: если США и ЕС поддерживают в основном «развитие демократии», спонсируя СМИ и НКО, то Россия делает ставку на экономику. В январе между российскими и сербскими компаниями были подписаны соглашения на сотни миллионов евро в области энергетики и инфраструктуры. Но главным экономическим итогом переговоров президентов стало заявление Путина о готовности продлить газопровод «Турецкий поток» в европейские страны через территорию Сербии и поддержка со стороны Вучича такого решения.

Кстати, именно это решение стало одной из причин усиления поддержки сербской оппозиции со стороны Запада, и в первую очередь — Вашингтона. Ведь проголосованный в конце марта Палатой представителей Конгресса США законопроект «О европейской энергетической безопасности и диверсификации» формально призван сокращать зависимость стран региона от поставок российского газа, а фактически — противодействовать таким поставкам.

В упомянутом интервью Вучич попросил показать ему страну, которая является для России и русского народа лучшим другом, чем Сербия. Несмотря на пафосность, присущую формату подобных программ, вопрос президента Сербии является в значительной мере риторическим. Есть все основания полагать, что из «революции» 13 апреля ничего серьезного не выйдет, в противном случае все российские проекты в этой стране окажутся под угрозой. Тем более что именно в этот день Русская и Сербская (патриарх которой заявил о необходимости прекращения протестов) православные церкви совместно будут отмечать праздник Похвалы Святой Богородицы, установленный в честь чудесного избавления Константинополя от вражеской осады в 626 году.