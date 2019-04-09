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Британцы окончательно решили перенести Brexit 

Lenta.ru 22 часа назад
Фото: Reuters
Законопроект, по которому премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет обязана добиваться переноса Brexit, одобрили обе палаты британского парламента. Об этом сообщает агентство Reuters.
В результате документ получил так называемую королевскую санкцию — поддержку монаршей особы, которую та может отозвать. Отзыва королевской санкции, однако, не случалось с 1707 года, поэтому сейчас это считается скорее формальностью.
Теперь Мэй будет обязана согласовать с парламентом новый срок выхода из ЕС и отправить в Евросоюз соответствующий запрос. Цель такого решения — избежать так называемого «жесткого Brexit», выхода без сделки. Дата, которой хотят добиться британцы — 30 июня.
4 апреля законопроект получил одобрение нижней палаты парламента с перевесом в один голос. За него проголосовали 313 законодателей, против — 312.
Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису. Если британскому парламенту не удастся договориться о сделке, процедура выхода начнется уже 12 апреля.
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В мире , Европа , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Великобритания
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