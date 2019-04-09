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Порошенко решил отказаться от кумовства 

Lenta.ru 22 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае своего переизбрания не назначать на государственные должности своих друзей и бизнес-партнеров. Об этом он заявил в программе «Свобода слова» на ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.
Действующий президент рассказал, что признает кадровые ошибки, которые он допустил в ходе своего первого срока.
«Были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Я не буду называть вам фамилии, но я хочу подчеркнуть следующее: никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петр Порошенко больше назначать не будет, пока он является президентом, в том числе во время второго срока», — заявил он.
Украинский лидер выразил надежду, что этого принципа будет придерживаться не только он, но и другие украинские политики.
Ранее Порошенко заявлял, что получил «тяжелый урок» на выборах 31 марта и проведет существенные перестановки в своей команде.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Владимир Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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