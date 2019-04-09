Саакашвили: Господин Лукашенко, я и Порошенко — это две большие разницы

В интервью турецкому информационному агентству Anadolu белорусский лидер сказал, что «шутки с народом» вынудили третьего президента Грузии бежать из страны и скрываться в других странах. Он также выразил уверенность, что действующий глава украинского государства сделает всё для победы на выборах, чтобы ему не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его.

«Дорогой господин Лукашенко, пожалуйста, не путайте что-то с пальцем. Я и Порошенко, как говорят у нас в Одессе, — это две большие разницы, и в других странах я не «скрываюсь», меня просто временно не пускают в мои страны», — написал на своей странице в Facebook бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

В мае 2015 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили занял пост губернатора Одесской области и получил украинский паспорт, а в декабре того же года грузинские власти лишили его гражданства, поскольку наличие двух и более паспортов законодательно запрещено.

7 ноября 2016 года он заявил о желании уйти в отставку с поста губернатора Одесской области, в качестве причины назвал нежелание украинских властей бороться с коррупцией. Кроме того, Саакашвили не скупился на критику в адрес руководства страны, в частности, он уличил Порошенко в поддержке мэра Одессы Геннадия Труханова. Позже Саакашвили заявил, что у него нет желания общаться с Петром Порошенко — его расстроили заявления главы государства о том, что чиновник решил стать оппозиционером.

Саакашвили обещал вернуться на Украину 1 апреля 2019 года и даже опубликовал в соцсетях снимок билета, однако в итоге отказался, поскольку Порошенко прошёл во второй тур выборов и продолжает бороться за переизбрание на новый президентский срок.