В УПЦ пригрозили адом голосующим за Зеленского

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«Будете гореть в аду»: в УПЦ пригрозили избирателям Зеленского 

Рамблер 23 минуты назад
Протоиерей УПЦ КП Петр Зинич заявил, что люди, проголосовавшие на выборах президента Украины за Владимира Зеленского, будут «гореть в аду». На комментарий Зинича в Facebook обратил внимание журналист Александр Дубинский, протоиерей позже удалил запись.
Свой комментарий Зинич оставил под постом сотрудника Прокуратуры Киевской области Юрия Дорошенко.
«Всем любителям зеленого цвета: российская чума начиналась именно с зеленых человечков», — написал Дорошенко.
Зинич прокомментировал это такими словами: «Все, кто проголосуют за Зеленского — будут гореть в аду».
Дубинский обратил внимание, что Зинич является начальником Владимирского собора и публикует совместные фотографии с действующим президентом Петром Порошенко.
«Бог все простит. А мы зафиксируем. И посмотрим как эти парни будут переобуваться уже через 2 недели», — отметил он.
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур президентских выборов, который должен состояться 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский набрал 30,24 процента голосов избирателей, а Порошенко — 15,95 процента.
Представитель Зеленского Ирина Венедиктова заявляла, что кандидат считает Украину светским государством, но в случае победы на выборах не будет «посягать на томос об автокефалии», так как это важно для украинской государственности и идентичности.
Комментарии39
В мире , Видео , Статьи , Украина , Юрий Дорошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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