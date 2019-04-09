С вещами на выход: Трамп уволил главу Секретной службы

Дональд Трамп отправил в отставку Рэндольфа Аллеса, главу Секретной службы. Точная причина неизвестна. В начале мая вакантный пост займет сотрудник Секретной службы Джеймс Мюррей

Президент США Дональд Трамп попросил главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса покинуть свой пост. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил американский телеканал CNN.

В этот же день было опубликовано официальное заявление пресс-службы Белого дома . В нем говорится, что руководителем Секретной службы с начала мая станет Джеймс Мюррей. Также в документе указано, что Аллес «отлично выполнял свои обязанности» и Дональд Трамп выражает ему признательность.

Об Аллесе высказалась и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Директор Секретной службы США Рэндольф Текс Аллес проделал большую работу в агентстве за последние два года, и президент благодарен ему за более чем 40-летнюю службу государству», — сказала она.

Аллесу объявили об отставке около двух недель назад. Однако он еще продолжает исполнять свои обязанности.

Предположительно, решение Трампа может быть связано с инцидентом, когда гражданка Китая смогла проникнуть на территорию загородной резиденции президента во Флориде. При себе она имела два паспорта КНР и флешку с вредоносным программным обеспечением. Но, по данным CNN, сотрудники Секретной службы эту версию отрицают и решение Трампа удивило их.

Ранее в отставку подала глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен. Она не назвала причину такого решения. Временно исполнять ее обязанности будет глава таможенно-пограничной службы Кевин Макэлинэн.

Американские СМИ предполагают, что Дональд Трамп мог быть недоволен отсутствием у Нильсен четкой позиции по решению проблем, связанных с миграцией. В частности, экс-глава МВБ была недостаточно жестка в вопросе строительства стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов.

Сама Кирстен Нильсен заявила, что согласилась покинуть пост министра внутренней безопасности США с 10 апреля, чтобы обеспечить «плавный переход». Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

«Я согласилась остаться на посту министра до среды, 10 апреля, чтобы обеспечить плавный переход и убедиться, что ключевые цели и задачи МВБ не пострадают», — говорится в тексте поста.

Дональд Трамп поблагодарил Нильсон за службу и выразил уверенность в том, что Кевин Макэлиен отлично справится со своей новой должностью.

Напомним, Рэндольф Аллес возглавил Секретную службу США в конце апреля 2017 года. На эту должность его назначил нынешний американский президент Дональд Трамп. Как писала The New York Times, Аллес стал первым главой службы за последние 100 лет, который до своего назначения не служил в ее рядах.

Ранее Аллес исполнял обязанности первого заместителя главы Службы пограничного и таможенного контроля, а до этого руководил воздушными и морскими операциями ведомства. На протяжении 35 лет генерал-майор служил в Корпусе морской пехоты США. В отставку он вышел в 2011 году.

До него директором Секретной службы был Джозеф Клэнси. На должность его назначил бывший президент США Барак Обама . Клэнси ушел в отставку 4 марта 2017 года. Обязанности руководителя ведомства исполнял Уильям Калахан.

В последнее время Секретная служба США довольно часто оказывалась в центре скандалов. Это связано с рядом случаев несанкционированного проникновения посторонних на территорию Белого дома. Например, предшественник Джозефа Клэнси, Джулия Пирсон, ушла в отставку после того, как мужчина с ножом сумел пройти несколько залов Белого дома.

Секретная служба — одно из самых старых ведомств США. Оно было создано в 1865 году как подразделение Министерства финансов и его первоначальной задачей была борьба с фальшивомонетчиками.

В 1901 году, после убийства 25-го президента Уильяма МакКинли в Буффало (штат Нью-Йорк), на Секретную службу была возложена задача обеспечивать защиту главы государства и вице-президента.

Также ведомство отвечает за охрану членов их семей, бывших президентов, детей бывших президентов в возрасте до 16 лет, глав государств и правительств, прибывающих с визитом в США и официальных представителей США и других лиц в соответствии с президентскими распоряжениями.