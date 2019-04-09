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В Великобритании собака откопала кость древнего носорога 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Fotolia / Igor Normann
Палеонтолог научил свою собаку находить кости, и четырехлетняя гончая Кристал нашла эту часть древнего носорога, сообщает Fox News.
Джейми Джордан палеонтолог, работающий в образовательном центре, в свободное время занимается необычной дрессировкой своего питомца.
"Гончие славятся своим обонянием, они способны обнаружить наркотики и оружие. Я подумал, почему бы не попробовать найти кости?", — рассказал Джейми.
И не зря, ведь в один из дней бигль принес хозяину не простую косточку, а кость шерстистого носорога, умершего 250 тысяч лет назад. Помимо этой находки, Кристал выкапывала и другие предметы, но костью носорога Джейми гордится больше других.
Перед каждой новой "охотой" он дает Кристал понюхать кости древних животных, и если она находит новый экспонат, то получает угощение. Таким образом, раскопки превращаются в увлекательную игру.
Джейми рассказывает, что его вдохновила палеонтолог XIX века Мэри Эннинг, она всегда брала с собой на раскопки собаку.
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В мире , Fox News , Великобритания
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