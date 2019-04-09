В Великобритании собака откопала кость древнего носорога

Палеонтолог научил свою собаку находить кости, и четырехлетняя гончая Кристал нашла эту часть древнего носорога, сообщает Fox News.

Джейми Джордан палеонтолог, работающий в образовательном центре, в свободное время занимается необычной дрессировкой своего питомца.

"Гончие славятся своим обонянием, они способны обнаружить наркотики и оружие. Я подумал, почему бы не попробовать найти кости?", — рассказал Джейми.

И не зря, ведь в один из дней бигль принес хозяину не простую косточку, а кость шерстистого носорога, умершего 250 тысяч лет назад. Помимо этой находки, Кристал выкапывала и другие предметы, но костью носорога Джейми гордится больше других.

Перед каждой новой "охотой" он дает Кристал понюхать кости древних животных, и если она находит новый экспонат, то получает угощение. Таким образом, раскопки превращаются в увлекательную игру.

Джейми рассказывает, что его вдохновила палеонтолог XIX века Мэри Эннинг, она всегда брала с собой на раскопки собаку.