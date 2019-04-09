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Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики. Свое мнение он выразил в твиттере.
Климкин напомнил, что Ягланд выразил желание, чтобы Россия полностью вернулась в СЕ, так как это позволит преодолеть "линии разделения в Европе".
"Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, ибо это линия разделения в обществе", — написал Климкин.
Ранее Ягланд сравнил выход России из СЕ с Brexit.
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В мире , Видео , Павел Климкин , Совет Европы
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