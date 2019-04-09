Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России

Климкин напомнил, что Ягланд выразил желание, чтобы Россия полностью вернулась в СЕ, так как это позволит преодолеть "линии разделения в Европе".

"Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, ибо это линия разделения в обществе", — написал Климкин.

Ранее Ягланд сравнил выход России из СЕ с Brexit.