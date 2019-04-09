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Глава ДНР рассказал, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России 

РИА Новости 1 час назад
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
По его словам, Украина приносит жителям региона лишь "снаряды, разрушения, массы погибших и блокаду", поэтому Донбасс активно движется в сторону России.
"Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы все быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идем", — сказал Пушилин.
Кроме того, в интервью он рассказал о становлении ДНР, борьбе с украинскими силовиками, а также о том, как народ Донбасса переживает потери своих друзей и близких.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на договоренности о перемирии, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В мире , Видео , Денис Пушилин
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