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Лидер КНДР призвал нанести сокрушительный удар по США 

Российская Газета + ещё 20 8 часов назад
Лидер КНДР назвал Соединенные Штаты враждебными силами. Вашингтон применяет санкции для удушения народной республики.
"Необходимо нанести сокрушительный удар. Санкции не заставят нас сдаться", — заявил Ким Чен Ын на пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
По словам политика, национальная экономика должна быть самодостаточной и опираться на собственные технологии и ресурсы.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео выразил мнение, что председатель Госсовета КНДР пока не продемонстрировал готовность выполнить взятые на себя обязательства в целях обеспечения денуклеаризации Корейского полуострова.
Отметим, что из-за международных санкций Северная Корея столкнулась с самыми большими экономическими трудностями за всю свою историю.
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