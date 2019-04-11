Лидер КНДР призвал нанести сокрушительный удар по США

"Необходимо нанести сокрушительный удар. Санкции не заставят нас сдаться", — заявил Ким Чен Ын на пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

По словам политика, национальная экономика должна быть самодостаточной и опираться на собственные технологии и ресурсы.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео выразил мнение, что председатель Госсовета КНДР пока не продемонстрировал готовность выполнить взятые на себя обязательства в целях обеспечения денуклеаризации Корейского полуострова.

Отметим, что из-за международных санкций Северная Корея столкнулась с самыми большими экономическими трудностями за всю свою историю.