Порошенко заявил, что Украине нужен закон об импичменте

"Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им конституции, совершение преступления… Я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу", — сказал Порошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Верховной раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.