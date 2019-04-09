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Порошенко заявил, что Украине нужен закон об импичменте 

РИА Новости + ещё 2 28 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен закон об импичменте.
"Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им конституции, совершение преступления… Я первый президент, который готов вести дискуссию по этому поводу", — сказал Порошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.
По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Верховной раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.
По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.
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