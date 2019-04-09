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Порошенко заявил, что его действия «объединяют страну» 

РИА Новости 23 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его действия на посту главы государства "объединяют страну", и добавил, что не хочет быть популистом.
"Я убежден, что то, что я делал, объединяет страну. Это не пиар-технология, я не хочу быть популистом, говорить только то, что нравится людям, и такой ценой выиграть выборы. Я хочу быть лидером, который ведет за собой нацию, народ, страну", — сказал Порошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Порошенко занимает пост президента Украины с июня 2014 года. С апреля того же года на востоке стране продолжается военная операция Киева против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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