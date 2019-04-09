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Рост влияния России на Ближнем Востоке встревожил США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 7 часов назад
Фото: kremlin.ru
Вашингтон обеспокоен ростом влияния России на Ближнем Востоке, заявил Белый дом.
Представитель американской администрации заявил, что США не видят «значительных материальных выгод от взаимодействия с Россией». В качестве примера в Белом доме предложили «взглянуть на Сирию», передает ТАСС.
Напомним, Минобороны рассказывало о восстановлении мирной жизни в Сирии. Между тем, гуманитарная катастрофа в сирийской Ракке при бездействии американской стороны сохраняется уже год.
Страны Запада во главе с США развернули против Сирии новую форму войны, используя экономические санкции и блокаду.
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В мире , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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