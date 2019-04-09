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Порошенко стал изображать русскоязычного трезвенника 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Украинский президент Петр Порошенко обратился с «посланием для жителей востока Украины».
Он заявил, что необходимо «сохранить Украину», но пообещал, что «никто не будет посягать» на право жителей региона «говорить на русском языке», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
«Я сам русскоязычный», — заявил Порошенко, добавив, что для него «абсолютно естественно говорить на русском языке».
При этом во время выступления он перешел с украинского на русский.
Порошенко призвал жителей Украины выучить украинский язык, заявив, что после этого у них «все будет хорошо».
Он заявил об уважении и к другим языкам, отметив, что владеет несколькими иностранными. По его словам, для украинских граждан следует «создать комфортные условия и не ущемлять в праве общаться в быту, в школе, в образовании на том языке, который им удобнее».
Порошенко также заявил, что, по рассказам его жены, она за 35 лет совместной жизни видела его пьяным «всего один раз, еще до свадьбы», передает РИА «Новости».
«Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьет, не просыхает», — сказал он.
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В мире , Видео , Образование , Прибалтика , Украина , Петр Порошенко , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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