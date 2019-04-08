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Террорист-смертник убил четырех американских военных в Афганистане 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Reuters
Трое американских военнослужащих и один контрактник погибли при самоподрыве террориста-смертника возле авиабазы НАТО Баграм в Афганистане. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает Boston Globe.
Еще трое солдат получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь. Отмечается, что взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.
Ответственность за случившееся взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в России).
В конце января смертник атаковал колонну американских и курдских военных в Сирии. В результате нападения в провинции Хасака погибли по меньшей мере пять человек. Атаку совершил смертник на заминированном автомобиле.
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В мире , Армия , Происшествия , Талибан , Афганистан
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