Чехия отказалась платить России за солдатские могилы

Чехия в 2019 году не станет перечислять России средства на поддержание захоронений военнослужащих. Об этом заявил представитель Министерства обороны республики Якуб Файнор, передает ТАСС.

По его словам, такое решение принято из-за «негативного отношения российской стороны к местам погребения» чехословацких воинов. Отмечается, что правительство отказалось направлять деньги по настоянию Минобороны

Файнор рассказал, что на поддержание захоронений за рубежом Чехия в общей сложности выделила 5 миллионов крон (примерно 200 тысяч евро). Планировалось, что из них Прага перечислит Москве 1,5 миллиона крон (60 тысяч). Однако вместо этого сумма будет разделена между другими странами, и больше всего денег получит Украина — 3 миллиона крон.

Средства должны были пойти на поддержание и реконструкцию кладбищ воинов Чехословацкого корпуса, которые погибли на российской территории в годы Гражданской войны (1918-1922 годы). Какие именно претензии к России выдвигает Прага, не уточняется. Агентство отмечает, что могилы военных находятся во множестве российских регионов.