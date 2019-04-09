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Чехия отказалась платить России за солдатские могилы 

Lenta.ru + ещё 1 15 часов назад
Фото: Reuters
Чехия в 2019 году не станет перечислять России средства на поддержание захоронений военнослужащих. Об этом заявил представитель Министерства обороны республики Якуб Файнор, передает ТАСС.
По его словам, такое решение принято из-за «негативного отношения российской стороны к местам погребения» чехословацких воинов. Отмечается, что правительство отказалось направлять деньги по настоянию Минобороны.
Файнор рассказал, что на поддержание захоронений за рубежом Чехия в общей сложности выделила 5 миллионов крон (примерно 200 тысяч евро). Планировалось, что из них Прага перечислит Москве 1,5 миллиона крон (60 тысяч). Однако вместо этого сумма будет разделена между другими странами, и больше всего денег получит Украина — 3 миллиона крон.
Средства должны были пойти на поддержание и реконструкцию кладбищ воинов Чехословацкого корпуса, которые погибли на российской территории в годы Гражданской войны (1918-1922 годы). Какие именно претензии к России выдвигает Прага, не уточняется. Агентство отмечает, что могилы военных находятся во множестве российских регионов.
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В мире , Европа , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Чехия
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