Саакашвили попросил Лукашенко не сравнивать его с Порошенко

Я и Порошенко, как говорят у нас в Одессе, — это две большие разницы, и в других странах я не «скрываюсь», меня просто временно не пускают в мои страны, — написал экс-губернатор Одесской области в своём Facebook.

Таким образом он прокомментировал слова Лукашенко о том, что Саакашвили «пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах», поскольку он начал заниматься с народом «шутками». Кроме того, лидер Белоруссии, как писал News.ru, заявил, что «эти президентские выборы выиграет Порошенко», который сделает всё, чтобы граждане поддержали его кандидатуру.