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Саакашвили попросил Лукашенко не сравнивать его с Порошенко 

News.ru 9 часов назад
Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил лидера Белоруссии Александра Лукашенко не сравнивать его с главой Украины Петром Порошенко.
Я и Порошенко, как говорят у нас в Одессе, — это две большие разницы, и в других странах я не «скрываюсь», меня просто временно не пускают в мои страны, — написал экс-губернатор Одесской области в своём Facebook.
Таким образом он прокомментировал слова Лукашенко о том, что Саакашвили «пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах», поскольку он начал заниматься с народом «шутками». Кроме того, лидер Белоруссии, как писал News.ru, заявил, что «эти президентские выборы выиграет Порошенко», который сделает всё, чтобы граждане поддержали его кандидатуру.
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