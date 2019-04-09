Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры

Польша против: как дипломаты ответили на героизацию Бандеры

Посольство Польши на Украине выразило протест против героизации Степана Бандеры . Ведомство написало письмо главе национальной телерадиокомпании Зурабу Аласании, в котором выражается недовольство программой, посвященной жизни и деятельности Бандеры. В дипмиссии считают, что участники передачи создали «идиллическое изображение» националиста.

Посольство Польши на Украине выразило протест после показа программы «Рассекреченная история: страсти по Бандере» по государственному телеканалу «Общественное телевидение». Ведомство опубликовало на своей странице в фейсбук копию официального письма на имя руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании.

Программа была посвящена жизни и деятельности Степана Бандеры. Участники передачи, которая вышла в эфир 6 апреля, создавали положительный образ руководителя Организации украинских националистов, запрещенной на территории России , считают в дипмиссии.

«Особую обеспокоенность вызывает идиллическое изображение Бандеры, которое пытались создать гости выпуска», — отметили в посольстве Польши, добавив, что сама дискуссия выглядела «неумело спланированной».

Там добавили, что в данной программе Польша была выставлена в некорректном свете. «Возмутительным является представленный в программе вид Польши. Показаны „функционирующие в Польше“ мифы о Бандере. Представляется также критика этой фигуры в нашей стране. Причем ведущий не ссылается ни на какие источники и не указывает авторов критических взглядов», — передает содержание письма ФАН.

В посольстве считают, что создатели программы идеализировали образ националиста, забыв про результаты деятельности Бандеры и его последователей, действия которых привели к смерти десятков тысяч жителей страны неукраинского происхождения.

Кроме того, по мнению польских дипломатов, ведущий программы действовал необъективно, не давая возможности высказаться польской стороне. В ведомстве отметили, что «исторический диалог с Украиной необходим», однако он должен основываться на «правде и уважении к чувствительности второй стороны».

В 2019 году в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что словацкая общественность переживает из-за роста украинского национализма. В том числе словаки озабочены героизацией Степана Бандеры.

«Министры договорились, что этой теме должны уделить совместное внимание историки из обеих стран», — сообщил пресс-секретарь словацкого МИД Борис Гандел.

Этот разговор между политиками прокомментировали в Госдуме . Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников выразил мнение, что ранее мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине замалчивала многие проблемы. «Касалось ли это массовых убийств людей, преследования по политическим мотивам украинских граждан, сноса исторических памятников, дискриминации по языковым вопросам, — они молчали», — сообщил он ФАН.

Отметим, что в 2018 году участников украинских националистических организаций, в том числе запрещенных в России, действующий глава государства Петр Порошенко причислил к ветеранам Великой Отечественной войны. По его словам, они являются борцами за независимость Украины.

Однако с Порошенко не согласен президент Польши. В прошлом году он сказал, что преступления, совершенные украинскими националистами, являлись именно этнической чисткой, передает агентство УНИАН. Глава государства в своей речи имел виду события 1943 года, когда произошла «волынская резня». Пик этого массовое истребления польского гражданского населения на Волыни пришелся на лето 1943 года. По разным оценкам, боевики Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (запрещены в РФ) убили от 35 до 100 тыс. польских крестьян.

Тогда же глава польского государства призвал власти Украины предоставить полякам беспрепятственный доступ к захоронениям погибших в ходе террора на территории нынешней Западной Украины.