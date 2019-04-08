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NBC: директор Секретной службы США покинул свой пост 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора Секретной службы страны Рэндольфа Аллеса.
Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
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В мире , Дональд Трамп , телеканал NBC , США
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