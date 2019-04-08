В армии Хафтара рассказали о процессе взятия Триполи под контроль

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует маршал Халифа Хафтар, Ахмед аль-Мисмари заявил, что процесс взятия Триполи под контроль протекает согласно ранее намеченному плану.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Битва за Триполи протекает согласно ранее установленному плану», — сказал он.

По его словам, войска Хафтара в настоящий момент «приближаются к первому жилому кварталу ливийской столицы».

Аль-Мисмари добавил, что международный аэропорт всё также под контролем ЛНА, несмотря на заявлении Правительства национального согласия (ПНС) о том, что он был отбит их войсками.

4 апреля стало известно, что Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который находится в настоящий момент под контролем правительства национального согласия.