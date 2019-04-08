В армии Хафтара заявили, что целью удара по аэропорту в Триполи были военные самолеты ПНС

Целью авиаудара по аэропорту Митига в Триполи были боевые самолеты Правительства национального согласия (ПНС) Ливии . Об этом заявил в понедельник официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари. Трансляцию его выступления ведет телеканал "Скай ньюс — Арабия". "Контроль над аэропортом Митига осуществляют вооруженные группировки. Удары по аэропорту Митига не были направлены на гражданские самолеты, целью точечного удара были два боевых самолета", — сказал он.