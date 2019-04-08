Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В армии Хафтара заявили, что целью удара по аэропорту в Триполи были военные самолеты ПНС 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Reuters
Целью авиаудара по аэропорту Митига в Триполи были боевые самолеты Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари. Трансляцию его выступления ведет телеканал "Скай ньюс — Арабия".
"Контроль над аэропортом Митига осуществляют вооруженные группировки. Удары по аэропорту Митига не были направлены на гражданские самолеты, целью точечного удара были два боевых самолета", — сказал он.
ТАСС: последние новости
Президент Украины извинился за предвыборный лозунг "или Порошенко, или Путин" Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко Порошенко объявил себя русскоязычным человеком
В мире , Армия , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только Крым. Россия прирастет новой территорией13
Украину задело заявление генсека Совета Европы о России225
«Сделка века»: У России попросили помощи105
США принялись запугивать Египет из-за России14
В РФ заработали новые правила по охране труда9
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение