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Вашингтон увидел разницу между признанием Голанских высот и Крыма 

Lenta.ru + ещё 10 3 часа назад
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, почему Вашингтон признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, но не признает Крым частью России. Об этом он сообщил на слушаниях в американском сенате, передает РИА Новости.
По словам Помпео, Израиль завладел Голанскими высотами, когда он оборонялся и находился под атаками.
«Они получили эту территорию, чтобы продолжать защищать себя», — отметил он.
Однако Россия не была в позиции обороняющейся стороны, заявил госсекретарь.
«Она в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», — подчеркнул Помпео, добавив, что ситуации «совершенно различны».
Он также назвал плохой системой политическую практику, в ходе которой атакующая сторона теряет часть своей территории, а затем получает ее обратно, потому что «не преуспела в этом».
25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Российский президент Владимир Путин заявил, что действия Вашингтона противоречат резолюциям Совбеза ООН.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.
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В мире , Видео , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совбез ООН , РИА Новости , Израиль
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