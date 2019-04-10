Вашингтон увидел разницу между признанием Голанских высот и Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, почему Вашингтон признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, но не признает Крым частью России . Об этом он сообщил на слушаниях в американском сенате, передает РИА Новости.

По словам Помпео, Израиль завладел Голанскими высотами, когда он оборонялся и находился под атаками.

«Они получили эту территорию, чтобы продолжать защищать себя», — отметил он.

Однако Россия не была в позиции обороняющейся стороны, заявил госсекретарь.

«Она в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», — подчеркнул Помпео, добавив, что ситуации «совершенно различны».

Он также назвал плохой системой политическую практику, в ходе которой атакующая сторона теряет часть своей территории, а затем получает ее обратно, потому что «не преуспела в этом».

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.