Порошенко настаивает на дебатах на стадионе 14 апреля, а не 19-го, как предложил Зеленский

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко настаивает на проведении дебатов на киевском стадионе "Олимпийский" со своим конкурентом на выборах Владимиром Зеленским 14 апреля, а не 19-го, как предложил последний. Об этом заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге.

"Остается предложение Порошенко провести дебаты 14 апреля на стадионе "Олимпийский", — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что штаб Порошенко "считает эту дату ключевой, поскольку [останется] неделя до окончания кампании, и общество имеет право не просто услышать позиции кандидатов, а обсудить, обдумать и иметь достаточно времени для принятия решения". Кроме того, по его словам, команда Порошенко предлагает "три раунда" дебатов.

Медведев раскритиковал предложенную Зеленским дату — 19 апреля, заявив, что "это и мало, и поздно, чтобы существенно повлиять на общество".

Что касается 19-го числа, то, по его словам, в этот день президент также не отказывается от дебатов. "Но в законе не написано, что нужно приходить на стадион. Норма закона предусматривает участие в дебатах на "Общественном телевидении", и требование закона является приоритетным", — сказал Медведев. При этом спикер штаба не исключил, что Порошенко сможет 19 апреля прийти и на стадион "Олимпийский", но только в то время, "в которое он будет свободен от исполнения тех обязанностей, которые на него как на кандидата в президенты возлагает закон о выборах президента".

"А закон, еще раз подчеркиваю, требует обязательных дебатов на "Общественном ТВ", — заключил он.

Ранее в понедельник Зеленский заявил, что будет ждать соперника для дискуссии 19 апреля на киевском стадионе "Олимпийский". В связи с этим он призвал украинцев присылать ему вопросы, которые они хотят задать Порошенко.