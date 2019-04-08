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Названы главные вызовы для Европы на ближайшие десять лет 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP
Европейская система стратегии и политического анализа (ESPAS) подготовила доклад с анализом вызовов, с которыми может столкнуться Евросоюз в ближайшее десятилетие — до 2030 года. Документ опубликован на сайте ESPAS.
Эксперты отметили, что Европа должна быть готова к реформе НАТО. Они считают, что США могут сократить свою долю участия в альянсе, если российская угроза потеряет значимость. Велика вероятность, что Соединенные Штаты направят свои силы в Азию, где усиливается влияние Китая, и членам ЕС нужно быть готовыми усилить меры по обеспечению безопасности европейских территорий, а также поддержать Вашингтон в других направлениях.
Аналитики назвали серьезной угрозой для Евросоюза и увеличение миграционных потоков из-за неблагоприятной экономической ситуации в странах третьего мира. Помимо этого эксперты призвали ЕС бороться с глобальным потеплением. Они считают критическим увеличение температуры на полтора градуса и выше, что может поставить человечество под угрозу вымирания уже к концу XXI века.
Летом 2018 года Европейский совет по международным отношениям (ECFR) поместил Россию и международные криминальные организации на второе место в рейтинге угроз безопасности Евросоюза. На первой строчке оказались радикальные исламистские группировки, третье место заняла Северная Корея.
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Комментарии1
В мире , ЕС , Европейский совет , НАТО , США
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