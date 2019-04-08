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Губернатор Одесской области связал своё отстранение от должности с выборами президента 

RT на русском 14 часов назад
Фото: сайт президента Украины
Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов связал указ украинского лидера Петра Порошенко о снятии его с должности с выборами президента Украины.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на фото, которое губернатор опубликовал в Facebook.
Отмечается, что на снимке изображён сам чиновник с листком бумаги, на котором написано: «Обеспечил честные выборы. Отстранен?».
Ранее сообщалось, что Степанов отказался покидать свой пост, несмотря на указ Порошенко о снятии его с должности.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Максим Степанов
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