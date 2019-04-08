Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов связал указ украинского лидера Петра Порошенко о снятии его с должности с выборами президента Украины.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на фото, которое губернатор опубликовал в Facebook.
Отмечается, что на снимке изображён сам чиновник с листком бумаги, на котором написано: «Обеспечил честные выборы. Отстранен?».
Ранее сообщалось, что Степанов отказался покидать свой пост, несмотря на указ Порошенко о снятии его с должности.