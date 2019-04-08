Штаб кандидат в президенты Украины Владимира Зеленского обратился в МВД с просьбой об обеспечении государственной охраны. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает «Интерфакс-Украина».
На брифинге Варченок рассказал, что в преддверии первого тура голосования охрана со стороны полиции обеспечивалась девяти кандидатам в президенты из 39. Их имена он не назвал. В настоящее время соответствующая просьба поступила только от Зеленского.
О том, обращался ли по поводу охраны штаб действующего президента Петра Порошенко, не сообщалось.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.
В день выборов министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявлял, что во втором туре следует ожидать витка обострения политической риторики, однако полиция готова обеспечить порядок, а ни один из кандидатов в президенты не обладает достаточным влиянием, чтобы устроить массовые беспорядки.