Штаб Зеленского попросил о государственной охране

Штаб кандидат в президенты Украины Владимира Зеленского обратился в МВД с просьбой об обеспечении государственной охраны. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает «Интерфакс-Украина».

На брифинге Варченок рассказал, что в преддверии первого тура голосования охрана со стороны полиции обеспечивалась девяти кандидатам в президенты из 39. Их имена он не назвал. В настоящее время соответствующая просьба поступила только от Зеленского.

О том, обращался ли по поводу охраны штаб действующего президента Петра Порошенко , не сообщалось.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.