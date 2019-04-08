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США внесут КСИР в список террористических организаций 

RT на русском + ещё 13 14 часов назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Сегодня я официально объявляю о намерении моей администрации внести Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе его силы специального назначения «Аль-Кудс», в список иностранных террористических организаций», — указал Трамп.
В заявлении отмечается, что данный шаг, как ожидается, существенно расширит объём и масштаб американского давления на Иран.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что американская администрация готовится внести КСИР в список иностранных террористических организаций.
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В мире , Ближний Восток , Дональд Трамп , США
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