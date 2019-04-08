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Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен подала в отставку 

Газета.Ru 14 часов назад
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покинет свой пост 10 апреля. Она конфликтовала с ключевыми руководителями администрации Трампа, и слухи об ее уходе ходили давно. Вакантное место займет чиновник, который, как ожидается, сможет найти общий язык с Белым домом. Президент США также внезапно отозвал номинанта на руководство военизированной таможенной и пограничной службой США, объяснив, что хочет найти более жесткого кандидата.
Несмотря на то, что Нильсен достаточно активно проводила политику президента США в области борьбы с нелегальной миграцией, она выступала против слишком жестких мер. В этой связи у нее часто возникали конфликты с другими руководителями администрации США, в частности — с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.
В СМИ часто появлялись утечки о критике в адрес министра внутренней безопасности Нильсен, из-за которой в СМИ появилась информация о желании Трампа освободить ее от занимаемой должности.
Недавно спикер конгресса США Нэнси Пелоси и Нильсен вступили в конфликт во время обсуждения проблем нелегальной миграции.
На встрече в Белом доме Нильсен приводила статистику, связанную с числом преступников, которые нелегально въехали в США. В ходе выступления Пелоси прервала Нильсен и заявила, что «отвергает ее факты». В свою очередь Нильсен раскритиковала Пелоси за нежелание слышать о проблеме нелегальной иммиграции.
Проникновение в США преступников, в том числе членов наркобанд, — излюбленная тема президента США, который неоднократно приводит статистику в отношении нелегальных эмигрантов в своих выступлениях.
Нильсен нельзя назвать «умеренной». Ее уход создает возможности для усиления сторонников консервативной линии.
Телеканал отмечает, что незадолго до своего ухода Нильсен получила чувствительный удар от президента.
Трамп отменил оказание экономической помощи трем странам Латинской Америки, откуда шел в США большой поток миграции, — Сальвадору, Гватемале и Гондурасу. По иронии судьбы сама Нильсен в это время как раз была в Гондурасе, где обсуждала проблемы миграции.
Само министерство внутренней безопасности (МВБ), созданное на волне терактов 11 сентября 2001 года администрацией Джорджа Буша-младшего, находится под плотной опекой президента США.
Ведомство находится в числе министерств, которым президент жертвует средства из своей зарплаты. Недавно он сообщил журналистам, что перечислил МВБ США $100 тысяч.
Уже известно, что место Нильсен займет глава бюро таможенного и пограничного контроля Кевин МакАлинан. Как отмечает агенство Associated Press, чиновник пользуется уважением как членов конгресса, так и администрации США. Он будет руководить министерством в ранге исполняющего обязанности до утверждения его кандидатуры конгрессом.
При этом он является сторонником существования правоохранительной службы таможни и эмиграции, известной под своей англоязычной аббревиатурой ICE. В состав службы входят оснащенные по последнему слову техники агенты, в его ведении находятся центры временного содержания мигрантов, условия в которых часто напоминают тюремные.
Известно, что деятельность ICE неоднократно подвергалась критике со стороны представителей Демократической партии и правозащитников, которые заявляли, что агентство нарушает права задержанных мигрантов. Противники агентства, в частности, обвиняли его руководство в том, что оно разлучает задержанных нелегальных мигрантов с их детьми.
В пику демократам Трамп неоднократно положительно отзывался о деятельности ICE, правда, в пятницу 6 апреля заявил, что отзывает кандидатуру уже назначенного им нового руководителя ведомства Рона Витиелло:
«Рон — хороший мужик, но мы должны взять более жесткую линию», — сказал Трамп журналистам, объясняя свое решение.
При этом на предыдущую должность в погранично-таможенной службе в 2017 году Витиелло попал благодаря Трампу.
Смена руководства Министерства внутренней безопасности происходит на фоне новых инициатив президента США в отношении проблем миграции на мексиканской границе.
В выходные президент в твиттере заявил, что Вашингтон закроет границу с Мексикой, если у него не будет другого выхода. «Мексика должна задержать всех нелегалов и не позволять им проделывать долгий путь до США», — написал Трамп.
По его словам, США готовы закрыть границу или ввести пошлины против Мексики. Он также добавил, что демократы в конгрессе должны помочь решить вопрос с безопасностью границ США.
Правда, вскоре он отказался от этой угрозы, которая носит явно популистский характер — как считают его противники. При этом не исключено, что Трамп может выполнить другую угрозу и ввести пошлины на автомобили, которые производятся в Мексике.
Ситуация на мексиканской границе стала причиной самого длинного «шатдауна» — приостановки работы правительства — в истории США. Он произошел из-за нежелания конгресса выделять деньги Трампу на строительство защитной стены на границы США и Мексики. В конце марта президент США добился выделения средств на строительство из резервных средств Пентагона. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанхан одобрил финансирование строительства стены в размере $1 млрд
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В мире , Видео , Статьи , США , Джон Болтон , Джордж Буш , Департамент внутренней безопасности США , Демократическая партия США , Пентагон , Администрация США , Associated Press
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