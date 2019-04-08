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Польша выступила за отсрочку Brexit до 30 июня 

Р-Спорт 15 часов назад
Фото: Reuters
Варшава выступает за предоставление Великобритании отсрочки по Brexit до 30 июня, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович журналистам в понедельник в Люксембурге.
"Мы, во-первых, открыты для предложений британской стороны", — сказал Чапутович, комментируя пятничную просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 30 июня.
"Я считаю, что нужно идти навстречу ожиданиям, дать возможность британскому обществу, собственно, парламенту, выработать позицию. Посмотрим, добьется ли Тереза Мэй во внутриполитическом процессе принятия соглашения. Если нет, то нужно, конечно, продлить, это хороший выход", — добавил он.
Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня 2019 года из-за того, что парламент отказался одобрить предложение британского правительства по тексту соглашения с Евросоюзом. Соответствующее письмо Мэй направила в пятницу утром главе Евросовета Дональду Туску.
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Комментарии3
В мире , Тереза Мэй , ЕС , Европейский совет , Варшава , Люксембург , Польша , Великобритания
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