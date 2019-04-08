Савченко рассказала о своей роли в победе Зеленского в первом туре выборов

«Возможно Владимир Зеленский так и остался бы актёром, сыгравшим Василия Голобородько в фильме «Слуга народа», с которого украинцы весело посмеялись, если бы не одно событие. Когда генеральный прокурор Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что народный депутат Украины Надежда Савченко вместе с… Владимиром Рубаном собирались сорвать Верховную Раду гранатами, а выживших депутатов и чиновников добивать автоматами — украинцы смеялись ещё больше, чем с фильма «Слуга народа», — написала она.

По её словам, благодаря всему этому украинцы увидели в Зеленском ту силу, которая способна реализовать «их мечты», озвученные Луценко в Верховной раде.

«Люди испугались своих же радикальных мыслей и нашли выход своим мечтам… через избрание того, кто им эту мечту подарил — Голобородько-Зеленского», — отметила Савченко.

По мнению политика, чтобы «поверить в чудо-сказку», надо почувствовать, что её можно реализовать наяву.

«Именно ситуация с Надеждой Савченко дала людям такое ощущение», — заключила депутат.

В марте перед первым туром выборов Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков».

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.