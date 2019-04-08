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Силы Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту в Триполи 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © AP Photo / Sergey Ponomarev
Военные самолеты Ливийской национальной армии Халифы Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи, сообщает в своем Twitter оперативный штаб правительства национального согласия Файеза Сарраджа.
Как отмечается в заявлении, авиация Хафтара бомбит международный аэропорт Митига. В штабе ПНС считают, что тем самым создана угроза безопасности полетов гражданской авиации и жизни гражданского населения.
Ранее высокопоставленный ливийский военный источник сообщил РИА Новости о том, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Аэропорт Митига, расположенный в 11 километрах от Триполи, в прошлом исполнял функции лишь военного аэродрома. Последние четыре года он является единственной воздушной гаванью ливийской столицы после того как на территории международного аэропорта Триполи находящегося в 34 километрах от ливийской столицы, прошли ожесточенные бои между ливийскими вооруженными группировками. Тогда часть здания аэровокзала сгорела, а разрывы снарядов нанесли значительный урон взлетной полосе.
Оба аэропорта в настоящий момент находятся под контролем ПНС.
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