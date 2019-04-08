The Times (Великобритания): американские юноши сворачивают секс-активность

Британский автор The Times и радуется, и ужасается американскому гражданству своей родившейся в США дочери. Ей предстоит жить в обществе, где о сексе только говорят и мечтают. Опросы показывают засуху на интимных полях Америки. Ее объясняют инфантилизмом юношей и доступностью порно. Но автор видит и еще одну, более глубокую причину: опустынивание души, неспособность людей устанавливать связи друг с другом. А еще — жажду отомстить другому полу.

Что нам делать с известиями о том, что миллионы американцев, рекордно большая доля населения, разочаровались в сексе? Возможно, это не так страшно: просто стареющая часть населения перенацеливает свое либидо на садоводство, а молодые застыли в неуверенности, порожденной акцией MeToo плюс огромным выбором красивой любви на сервисе «Нетфликс», затуманивающем головы молодежи. Может быть, это временно, и вообще будет совсем неплохо, если из-за этого станет меньше нежеланных детей.

А может, нет. У некоторых американцев существуют реальные подозрения, что наступившая великая засуха на полях интима — это отчасти симптом, а отчасти причина чего-то тревожного, даже зловещего. Молодые американцы больше не любят друг друга. Они могут разговаривать о сексе, но при этом ничего не предпринимают.

Проблема глубока, потому что отношения Америки с сексом уже долгое время носят странный характер. Америка — родина мировой порноиндустрии, но при этом американцы — известные ханжи. Моя дочь родилась в тот день, когда грудь Джанет Джексон (Janet Jackson) случайно оказалась на всеобщем обозрении во время ее выступления между таймами матча «Супербоул». По пути домой из больницы я, затаив дыхание, слушал передачи об этой «гардеробной катастрофе». Мне пришло в голову, что хотя моему младшему ребенку, безусловно, очень повезло родиться американкой, дочурке придется быть гражданкой очень странной нации, в которой секс используется для рекламы и коммерции в целом, но при этом случайно открывшийся вид природной человеческой наготы почему-то вызывает смесь шока и возмущения.

Впрочем, в 2004 году по крайней мере люди все еще занимались сексом. Откровения этой недели вызывают беспокойство, потому что степень сексуализации американского общества (то есть привычка провокативно одеваться и публично говорить о сексе — прим. ред.) не изменилась. Люди все чаще стали проявлять неспособность на хоть какую-нибудь близость — вот что изменилось.

Согласно общему социальному опросу, который провел Университет Чикаго, сообщивший о результатах своих изысканий на этой неделе, факты таковы: доля американцев в возрасте от 18 до 29 лет, сообщивших, что у них не было секса в прошлом году, более чем удвоилась в период с 2008 по 2018 год и достигла 23%. Это больше, чем среди людей старше 50-ти.

Но по-настоящему исследователей заинтересовал пол людей, лишенных секса. В течение большей части последних трех десятилетий среди мужчин и женщин в возрасте около 20 лет, согласно опросам, доля тех, кто не занимается сексом, оставалась практически неизменной. Но с 2008 года доля мужчин в возрасте от 18 до 29, у которых не было секса в течение года, практически утроилась, достигнув 29%, тогда как доля таких женщин, ранее составлявшая скромные восемь процентов, выросла до 18%.

В большинстве публикаций прессы США это объясняется тем фактом, что среди молодых мужчин больше безработных, а потому среди них растет доля тех, что живут со своими родителями. Результат — отложенное начало интимной жизни, что само по себе есть пусть и разочаровывающее, но все-таки временное явление, не более того. У них все будет в порядке, когда они обретут свое место в обществе.

Но такой подход упускает суть. Еще в 2016 году, когда Дональд Трамп завоевывал власть, писатель и докладчик конференций ТЕД (TED) Сиянда Мохутсива (Siyanda Mohutsiwa) сообщила о простом, но неопровержимом наблюдении, сделанном по поводу американских общественных дебатов. «Когда мы обсуждаем радикализацию в интернете, мы всегда говорим о мусульманах, — отметила она. — Но радикализация белых мужчин в интернете достигла астрономических уровней».

Слишком часто это стало случаться: когда в США ужасные преступления совершаются одинокими белыми мужчинами, где-то на заднем плане маячит секс или его отсутствие. Эллиот Роджер (Elliot Rodger) был 22-летним мужчиной, который снимал видео, посвященные тому, как он «гниет в одиночестве». В одном из них он сказал: «Все последние восемь лет моей жизни, с того момента, как я достиг половой зрелости, я был вынужден терпеть одинокое существование, отвержение. Я не знаю, девушки, почему я вас не привлекаю, но я накажу вас всех за это». В 2014 году он убил шесть человек в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и неподалеку от него, после чего застрелился сам.

Но на этом история не закончилась. Из него сделали идола в так называемом сообществе «инцелов» (incel — involuntarily celibate, «вынужденно воздержвивающиеся»). Кроме того, недавно в Канаде появился еще один такой убийца. А сотни тысяч американских мужчин часами сидят на форумах в интернете, где они выражают отвращение к женщинам и пишут о своих страданиях из-за того, что они поставлены в подчиненное положение (к женщинам — прим. ред.). И, что особенно тревожно, эти мужчины часто говорят о своих жестоких намерениях.

Все это не так уж отличается от образа мышления исламистских экстремистов, у которых такое же отношение к женщинам и такой же страх перед их эмансипацией. Одной из самых влиятельных фигур «Братьев мусульман» был Сайид Кутб (Sayyid Qutb), приехавший в 1940-е годы из Египта в Колорадо и пришедший в ужас от танцев, которые он там увидел: «Полный зал обнаженных ног, руки, обвивающие талии, тесные объятия и поцелуи».

В современных Соединенных Штатах губы граждан и правда соединяются не так часто, как раньше. Радикализовавшиеся молодые люди увидят в результатах опроса Университета Чикаго, посвященного сексу, еще одно свидетельство того, что женщины их отвергают. Несомненно, они уже хнычут по этому поводу. Но правда, конечно, в том, что все как раз наоборот. Увы, значительная часть мужского населения США с ее привязанностью к родительской поддержке, зависимостью от «Порнхаба», статусом безработного и плохим образованием — эта часть не находит у дам взаимности по причине своей элементарной непривлекательности. А у женщин теперь появились альтернативы, которых у них не было еще несколько десятилетий назад.

Но смеяться над этими мужчинами или игнорировать их одинокое существование — значит, совершать такую же ошибку, какую делают люди, игнорирующие причины любой другой радикализации. Сексуальная засуха, которой не особо интересуются американские СМИ, вполне может иметь гораздо более глубокую и тревожную суть. Это любовное опустынивание душ. Неспособность одного человека установить хоть какую-то близость с другим. И в конечном итоге — нехватка счастья. И еще долго после того, как Дональд Трамп покинет Белый дом, эта нехватка будет опустынивать сердца американцев и вредить их жизни.