Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Финляндии поехал к Путину на поезде 

Газета.Ru + ещё 3 17 часов назад
Фото: Wikimedia
Глава Финляндии Саули Ниинистё отправился на встречу с российским президентом Владимиром Путиным на поезде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию Ниинистё.
Отмечается, что президент Финляндии едет на скоростном поезде в Петербург не только для беседы с Путиным, но и для того, чтобы поучаствовать в Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога".
По данным канцелярии, Ниинистё увидит Путины и выступит на форуме 9 апреля.
Ранее сообщалось, что президента Финляндии прооперируют.
Газета.Ru: последние новости
Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России В Раде потребовали наказать Зеленского за оскорбление инвалидов в сериале Лукашенко назвал победителя украинских выборов
В мире , Другое , Европа , Политика , Украина , Владимир Путин , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только Крым. Россия прирастет новой территорией17
Украину задело заявление генсека Совета Европы о России229
«Сделка века»: У России попросили помощи106
США принялись запугивать Египет из-за России14
В РФ заработали новые правила по охране труда9
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение