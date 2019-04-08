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Умерла еще одна девушка Бонда 

Газета.Ru + ещё 16 17 часов назад
Фото: allouttabubblegum
Актриса Надя Регин, сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда, умерла в возрасте 87 лет, сообщает Mirror.
Сербская актриса снялась в двух картинах из киноэпопеи о суперагенте Джеймсе Бонде — "Из России с любовью" и "Голдфингер".
Смерть Нади Регин подтвердили создатели фильмов о Бонде. "С сожалением узнали о смерти Нади Регин. Мыслями в это печальное время мы с ее семьей и друзьями", — написано в официальном твиттер-аккаунте киносаги.
В картине 1963 года "Из России с любовью" Надя Регин играла любовницу турка Керим Бея. В "Голдфингере" 1964 года — исполнительницу танца живота Бониту, пленившую Бонда в исполнении Шона Коннери. Также снималась в британских телесериалах.
1 апреля стало известно о смерти еще одной девушки Бонда — актрисы Тани Мале.
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