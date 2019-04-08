Умерла еще одна девушка Бонда

Актриса Надя Регин, сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда , умерла в возрасте 87 лет, сообщает Mirror.

Сербская актриса снялась в двух картинах из киноэпопеи о суперагенте Джеймсе Бонде — "Из России с любовью" и "Голдфингер".

Смерть Нади Регин подтвердили создатели фильмов о Бонде. "С сожалением узнали о смерти Нади Регин. Мыслями в это печальное время мы с ее семьей и друзьями", — написано в официальном твиттер-аккаунте киносаги.

В картине 1963 года "Из России с любовью" Надя Регин играла любовницу турка Керим Бея. В "Голдфингере" 1964 года — исполнительницу танца живота Бониту, пленившую Бонда в исполнении Шона Коннери . Также снималась в британских телесериалах.

1 апреля стало известно о смерти еще одной девушки Бонда — актрисы Тани Мале.