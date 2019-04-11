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Зеленский опережает Порошенко и перед вторым туром выборов 

News.ru + ещё 35 1 час назад
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов. Представителю политической силы «Слуга народа» готовы отдать свои голоса 49,3% украинцев, а нынешний лидер страны собирает только 20,6%.
Таковы результаты социологического опроса, проведённого Центром Разумкова, сообщает УНИАН.
Социологи отмечают, что 20,4% респондентов пока не определились с выбором кандидата, а 9,7% опрошенных отказались называть фамилию, за которую проголосуют во втором туре.
Ранее News.ru сообщал, что Порошенко предлагают уйти в отставку по-хорошему. Добровольная отставка может стать для президента Украины единственным выходом на фоне популярности Зеленского. Такого мнения придерживается бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Он считает, что победить во втором туре Порошенко сможет только благодаря массовым фальсификациям.
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В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Николай Азаров , УНИАН
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