«Вмешательство» России обнаружилось на выборах на Мадагаскаре

На Мадагаскаре прошла одна из самых дорогих предвыборных кампаний в мире; в ней якобы поучаствовали политтехнологи из России , которые привезли сюда деньги, утверждают британские СМИ.

В начале марта 2018 года в Антананариву прибыла группа российских «туристов», которые отправились в штабы кандидатов в президенты, утверждает Би-би-си.

Два бывших кандидата в президенты Мадагаскара заявили, что получали от «туристов» из России деньги — транши по несколько тысяч евро, которые передавались наличными. Взамен они заключали с россиянами контракт: ближе ко дню голосования — 7 ноября 2018 года — они должны были поддержать кандидатуру россиян, утверждает агентство.

Всего, как утверждается, россияне заключили подобные сделки с шестью кандидатами из 36. Ставка россиянами делалась на разных кандидатов, в том числе на основателя Церкви Апокалипсиса пастора Андре Кристиана Мэйлхола. Он заявил, что встречался с тремя россиянами — пиарщиком Романом Поздняковым, бывшим функционером финансовой пирамиды «МММ» Андреем Крамаром и переводчиком Владимиром Боярышевым.

«Они заплатили наличными, в чемодане. Они еще внесли избирательный залог за участие в президентских выборах. 12 тыс. евро залог, 5 тыс. евро в чемодане», — заявил Мэйхол.

Когда опросы показали, что кандидат, скорее всего, не пройдет во второй тур, россияне якобы потребовали у него остановить свою предвыборную кампанию, однако пастор отказался.

Бывший премьер Мадагаскара Жан Березики также заявил, что россияне пытались ему помочь.

«Они спросили, готов ли я вести дипломатию Мадагаскара. Конечно, ответил я», — сказал он.

Березики заявил, что россияне якобы предложили бюджет в 2 млн долларов, но в итоге передали только «очень небольшую сумму».

Также россияне предлагали кандидатам агитационные материалы и организовывали встречи с избирателями и митинги, пишет издание. За два месяца до первого тура выборов была организована несогласованная демонстрация под антиколониалистскими лозунгами.

«Франция должна оставить Мадагаскар в покое! Франция должна прекратить учить весь остальной мир, пока занимается колониализмом!», — митинг прошел под такими лозунгами. За участие в протесте люди якобы тоже получила деньги.

Победителем в итоге стал бывший глава государства Андри Раджоэлина, медиамагнат, который, как утверждается, обошелся без российской финансовой поддержки. Пастор Мэйхол утверждает однако, что еще после первого тура выборов его российский телохранитель Константин ушел работать на Раджоэлину, как и российские политтехнологи.

Раджоэлина отказался говорить о «вмешательстве» россиян.

Издание считает, что проекты мадагаскарских политтехнологов, предположительно, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным . Упоминается в том числе российская компания Ferrum Mining, которая ведет на Мадагаскаре добычу хромита — минерала хрома.

Напомним, борьбу за пост президента Мадагаскара в ноябре 2018 года возглавили два бывших лидера этой страны — Андри Раджоелина и Марк Раваламанана, один из которых в 2009 году сверг другого с помощью госпереворота.