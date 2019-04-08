В ЕC обеспокоены ситуацией в Ливии 

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ситуация в Ливии вызывает всё большую обеспокоенность.
«Ситуация всё больше вызывает обеспокоенность… Я думаю, что главный призыв, который мы должны вместе направить, это выполнение гуманитарного перемирия, чтобы избежать дальнейшей военной эскалации и чтобы вернуться к политическим переговорам», — цитирует РИА Новости Могерини.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео потребовал от маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
4 апреля Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи.