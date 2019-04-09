СМИ узнали о планах Макрона встретиться с Порошенко и Зеленским

При этом конкретные даты или место встречи не уточняются.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.

Первый тур выборов на Украине прошёл 31 марта, второй запланирован на 21 апреля.