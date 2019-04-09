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СМИ узнали о планах Макрона встретиться с Порошенко и Зеленским 

RT на русском + ещё 3 16 часов назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен до второго тура выборов на Украине встретиться с кандидатами на пост главы государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом пишет украинское издание «Левый берег» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
При этом конкретные даты или место встречи не уточняются.
Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.
Первый тур выборов на Украине прошёл 31 марта, второй запланирован на 21 апреля.
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В мире , Европа , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Франция
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